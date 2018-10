Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la actriz quien explicó cómo vivió ese momento televisivo del domingo por la noche.





"No fue un tenso cruce. Pero creo que no fue un tenso cruce porque él está en una posición que tiene que defender algo que es indefendible. Es por eso que empecé hablando diciendo que el tema es qué medida económica política tomás. Ir al Fondo Monetario Internacional es una política y después eso impacta en nosotros, es el resultado a futuro de lo que es el FM en todos lados", comentó Carolina en exclusiva.





"Que esa señora (Christine Lagarde, directora del FMI) aparezca atrás con una bandera argentina atrás obviamente que es simbólico pero a mí no me parece que sea menor. Desde lo simbólico se construyen un montón de cosas. Primero se empieza por lo simbólico para que después vos tengas la capacidad de soportar todo lo que viene atrás, que es lo político y económico. Pero lo económico es lo último, primero se entra por lo simbólico", añadió la actriz.





Y explicó: "Acá cuando nos empezamos a endeudar nadie dijo nada. Por supuesto mucha gente de la oposición lo decía, pero no es que hubo un masivo repudio a lo que fue empezar a endeudarse antes de llegar al Fondo. Nadie decía nada, la sociedad lo toleró. En la medida que la sociedad lo toleró, nos seguíamos endeudando. Y un día los mercados nos dijeron que no podíamos endeudarnos más y por eso fuimos al Fondo. Lo único que están haciendo con esto es asegurar a los acreedores con los cuales tenemos deuda que van a cobrar, no es para obra pública".





"No me pareció tenso el cruce porque no hay un cruce. Del otro lado no entra una bala, ése es el problema. Es tal el disparate e incoherencia entre lo que se dice y lo que ocurre, que es como el libro: ellos son de Marte y yo de Venus, o vivimos en planetas diferentes", finalizó Papaleo.