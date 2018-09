Carolina Papaleo, incomunicada: el accidente doméstico con su teléfono celular

Carolina Papaleo habló en "Incorrectas", América, sobre el tema planteado en la mesa sobre los especiales de Susana Giménez en Telefe y sorprendió al ser muy crítica. El lunes,habló en, sobre el tema planteado en la mesa sobre los especiales deeny sorprendió al ser muy crítica.





"Me aburre. No la miro porque tengo miedo de quedar atrofiada con ese programa. No me gusta nada", comentó la actriz.





"Yo no hablo porque la conozco bastante. La amo, me encanta. La quiero mucho. Susana juega". Por su parte, Nora Cárpena consideró:





Y agregó Cárpena: "A mí me parece que está bien que haga todo por rating porque todos los que estamos en televisión hacemos todo por rating. Hay gente que hace cosas mucho más graves por rating".

Lo cierto es que PrimiciasYa.com quiso comunicarse con Papaleo para hablar sobre sus picantes declaraciones contra la diva de los teléfonos y no se pudo ya que la panelista se encuentra incomunicada.





Según le contaron a este portal, "Caro desde el viernes está sin celu porque cuando fue al baño se le cayó al inodoro". "Se comprará otro aparato e hizo la gestión para que conserven su número", agregaron.