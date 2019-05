Carolina Papaleo contó lo mal que la pasó trabajando con Ricardo Fort: "Lo detesté"

Carolina Papaleo contó lo mal que la pasó trabajando con Ricardo Fort a raíz del cumpleaños de 15 de Martita, hija del millonario, que se viene. contó lo mal que la pasó trabajando cona raíz del cumpleaños de 15 de, hija del millonario, que se viene.





"La pasé horrible con él, lo desesté, no iría al cumpleaños de nadie. No fue bullyng, conmigo se portó muy mal", comentó la actriz en "Incorrectas", América. comentó la actriz en





"Él me llamó para trabajar en una obra de teatro y después entra a lo de Tinelli y se convierte en un boom. Ya me tenía contratada, entonces estaba como muy creído y ya no quería que yo estuviera pero me tenía contratada", recordó Carolina.





Y agregó: "El tipo se sentaba en el escenario como si fuera el rey y nosotros abajo. La pasé detestable".





"Yo dije que no porque ni la conozco a Martita y es la fiesta de esa chica. Aunque me paguen, sea presencia, no iría", contó Moria Casán sobre la razón por la que no irá al festejo de la adolescente.