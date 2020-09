Carolina Molinari sobre la separación con Mariano Pavone: "Lloré todos los días durante 3 años"

Relajada y en charla con su compañera de panel en El Nueve, Carolina Molinari habló por primera vez de la separación con el futbolista de Quilmes, Mariano Pavone, con quien estuvo 13 años en pareja y tuvo dos hijos, Bruno y Frida.

En charla con Fernanda Iglesias en el ciclo "Esto no es Hollywood" que sale por "Mucha Radio" (FM 89.5), la modelo y panelista abrió su corazón.

"Me lo habían preguntado varios. Se me ocurrió contestar que no seguía casa. Vos sabés que lo había contado pero lo dije medio al pasar. Me costó mucho decirlo porque me provocaba un poco de vergüenza decirlo. Soy muy estructurada y decir que estaba separada me costaba un montón. No sé de qué me daba vergüenza porque es común pero me costaba algo interno. Pasó como un año ya. Bastante tiempo. A mis íntimos se los dije pero no abiertamente como a una madre del colegio", contó.

Y agregó: "Yo trataba de evitar cualquier charla con alguien para evitar que me pregunten. Yo me casé para toda la vida, eso lo pensaba, quizá me pasó eso. Más cuando te separás y no hay terceros de por medio, fue de mutuo acuerdo. La gente se piensa que lo común es pelearse con un quilombo de por medio pero no es mi caso. Estuve dos años llorando. No fue de un día para el otro. El proceso fue largo, era llorar todos los días. Casi tres años llorando. Un día le pregunté a la psicóloga si era normal llorar todos los días. Me dijo que hasta seis meses podía durar el duelo".

Sobre las parejas que siguen compartiendo muchas cosas y hasta incluso conviven separados, Molinari dijo: "El tiempo ayuda, te vas acomodando. Es difícil porque estás acostumbrado a una persona y ya no está. Pero te vas acostumbrando a la nueva vida. Nosotros no nos confundimos nunca. En el medio de la resolución quizá es raro y confuso pero una vez que tomamos la decisión, pese a que nos llevamos bien, no nos confundimos. Si por algo te separás no es que tenés que estar todo el día juntos si te llevás divino".

Iglesias le preguntó si ya estuvo con otro hombre tras haberse divorciado y Carolina no evadió la pregunta: "Soy espantatipos. A los hombres le gustan las mujeres más sumisas. Y yo no lo soy. Tengo carácter. En mi matrimonio no lo fui. De hecho fui su representante. Yo me puse al mando de algo porque él sabía que lo hacía bien. Confiaba en mí. No cualquiera hace eso, quizá porque las mujeres no están capacitadas. Me ponía al frente de eso. Él ahora está con sus cosas y yo con las mías. Estamos divorciados con papeles ya".

"No salí con nadie, no me da ganas, es raro todo, la cuarentena, todo, me cuesta recuperarme, soy un animal de costumbre. Estuvimos 13 años más 3 años en México, España... todo muy intenso", finalizó.

