Carolina Losada: "Esmeralda buscó una excusa para pelear"

Mitre recordó una anterior visita al programa que no la pasó bien por cómo la recibieron las panelistas.

"El año pasado vine y estaba súper relajada y de repente todas me empezaron a atacar, me burlaban por atrás", dijo la actriz.





Y ahí se cruzó con Losada: "No estoy en guerrera y no te conozco. Como vos no viste el programa, te cuento lo que dije".





"Yo no estaba acá. Si vos te pones con ganas de pelear...", retrucó la periodista. "No estoy con ganas de pelear", afirmó Esmeralda. "No pareció", sentenció Losada.