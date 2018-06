Carolina Losada: "Entiendo que los hinchas de Central se molesten con el spot de Messi"

Carolina Losada es una de las hinchas más reconocidas de Newells Old Boys de Rosario y habló del spot que hizo una reconocida marca de bebida sobre la vida de Leo Messi. es una de las hinchas más reconocidas dey habló del spot que hizo una reconocida marca de bebida sobre la vida de





"Obviamente que vi el spot, me lo mandaron hace unos días. Ayer lo publiqué, me parece increíble, espectacular. Me encantó y me emocionó. Cuenta la historia de Leo simplificada e interesante", comentó la panelista de "Incorrectas" y conductora de Radio La Red AM910 a este medio. ", comentó la panelista de "" y conductora dea este medio.

Losada sumó: "No lo hicieron en Rosario ni en Buenos Aires, viene de afuera y lograron encontrara la pasión de Leo Messi persona. Desde chiquito, su amor por Newells y por la camiseta. Los que lo hicieron no están contaminados con el folklore argentino. Entendieron el amor de Leo por la camiseta de Newells".





Más tarde, se refirió a la molestia de algunos hinchas de Rosario Central por los goles que le marca el dibujo animado a un equipo con los mismos colores.





"Lógicamente, ese spot habla de la rivalidad Newells-Central. Entiendo que a la gente de Rosario Central pueda molestarle, a mí me molestaría muchísimo. Como hincha argentina y de Newells, me parece espectacular. Leo nos representa no solamente a nivel futbolístico, sino que es una persona seria e íntegra. Me encanta en todos los sentidos: con su familia, con Antonella, los hijos", manifestó.

Para cerrar, la comunicadora subrayó: "El spot me pareció increíblemente bien logrado: habla de Newells, de Messi, de su amor por los colores y de los goles que le hará a su clásico rival. Dijo muchas veces que es hincha de Newells, sus hijos también son socios. Lo dijo hace poco. Además, volvió a decir que volverá a jugar a Newells. Lo tendremos acá le guste a quien le guste".