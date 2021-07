Carolina Haldemann contó el serio problema de salud que enfrenta por el que perdió la voz

Carolina Haldemann sorprendió en las últimas horas desde las redes al revelar el problema de salud que está atravesando.

Desde sus historias, la conductora de Canal 26 y amiga de Pampita, contó que perdió la voz por nódulos bilaterales en las cuerdas vocales.

Por este motivo, anunció su alejamiento por un tiempo de la pantalla televisiva para enfocarse en su recuperación.

"Hay veces en las que hay que aceptar que no podemos con todo, pero sí podemos ocuparnos de estar mejor. Me diagnosticaron nódulos bilaterales en las cuerdas vocales y sangrado en la laringe. Lejos de preocuparme, decidí ocuparme", comenzó su posteo.

Y agregó con coraje: "Hoy me tocó aceptar que mi voz no salga, y por más desesperante que sea, no lo puedo hacer. Algo tan natural como hablar. Algo que aprendí a hacer a los 6 meses de vida".

"Sin embargo, por más que físicamente no lo pueda hacer "hoy", sé que todo va a estar bien y lo voy a lograr. Como todo lo que uno se propone en vida. Gracias por acompañarme en este proceso y gracias por el apoyo, tanto en mi trabajo @canal26, como el de Uds. Gracias", enfatizó la comunicadora.

"Muchísimas gracias a todos por preocuparse y el cariño en cada uno de sus mensajes", agregó Carolina en otro mensaje tras su valiente confesión.