Carna sobre la coincidencia con Ariel por el nombre del programa: "Nadie me dijo nada"

Antes del estreno del nuevo programa de Carna , "Carna a la parrilla", una interna se desató enla contó en exclusiva: hubo malestar por la similitud del nombre con el viejo ciclo de otra figura del canal,, quien encabezaba en

Este medio entrevistó a Carna antes de su desembarco en la pantalla del círculo rojo y nos contó detalles del envío y la situación ante el parecido de los nombres.

Se viene "Carna a la parrilla"...

Sí, exacto... estamos muy contentos, muy felices...

¿Cómo te preparás?

Es un programa para comer asados. También vamos a tener para los vegetarianos algunas verduras. Larry de Clay va a estar conmigo, que es vegetariano... ¡se comió un ombú! También lo tendremos a Chichilo Viale, a Débora, que es una chica que va a hacer humor con nosotros, van a venir invitados, los buscaremos por el lado de las anécdotas, chistes, historias... Vamos a tener a Paco, un parrillero maravilloso que nos va a enseñar a cocinar...

¿En qué momento de tu vida llega este proyecto televisivo y por qué lo aceptaste?

La productora Blink Televisión tenía la idea de hacer un programa de este tipo, está Daniel Dátola en los guiones y producción, me llamaron para hacer el piloto, me preguntaron si estaba interesado y me encantaba la idea, me encanta... eso de que la gente pueda divertirse, escuchar chiste, que haya comida y tiente a la gente a que quiera comer eso. A mí me pasa, sobre todo los domingos, y como no tenemos humor de lunes a viernes tenemos el fin de semana, un día relajado con la familia para hacer humor. Vamos a hacer lo imposible – como decía Carlitos Balá – para que la pasen un kilo y dos pancitos.

¿Qué va a tener el primer programa?

Muchos humoristas, amigos, actores, locutores, y que van a venir a contar su historia. Es muy divertido lo que ha pasado. Hay personajes que quizá conoce como humoristas como José María Listorti pero Denise Dumas es muy divertida, me encantaría traer a Mirta Wons, la idea es pasarla bien y que la gente vea lo que comemos mientras se divierte. Es lo que nos pasa en una charla de asado pero con cámara.

¿Cuál es la clave para hacer un buen asado?

Soy un buen asador. Trato de buscar la paciencia para armar un buen fuego, para elegir buena carne, hay que saber los tiempos, he aprendido en estos últimos años un montón de secretos que tiene que ver con la parrilla que suman a la carne. Morrones con queso. Con huevo frito dentro del morrón. Freddy Villarreal me enseñó a hacer verduras a la parrilla, cosa que fui incorporando.

Embed

Te tengo que preguntar por la polémica con Ariel que tenía un programa con el mismo nombre...

No sabía porque pensé que era Qué mañana!

Claro pero hace muchos años hizo un ciclo en Utilísima que se llamó "Ariel a la parrilla"...

Lo leí hace poco. Con él tengo la mejor. Es un gran tipo. Me encanta verlo y siempre le mandé mensajes porque bajo sus recetas, porque el programa tiene la aplicación. Tengo muy buena relación con la producción. Nunca nadie me llamó para decirme nada de esto. Yo tuve un programa que se llamó "Carna al horno", si molesta le ponemos ese. Pero nunca supe el nombre del programa de Ariel. Sabía que tenía un programa en cable pero no sabía que era "Ariel a la parrilla".

Hay canales donde hubo problemas de celos entre los programas de cocina...

Bueno pero el de la mañana es mucho más complejo. Es un magazine que te informa. No es mi caso. Ojalá el día de mañana pueda hacer un programa con esa estructura. Pero la dinámica que tiene el programa de él es maravillosa. Creo que es diferente. Salvo que se come aunque ellos no comen, preparan, nosotros nos vamos a sentar a comer, la única que se puede quejar es Mirtha, que está temblando... (se ríe).

¿Seguís en teatro?

Sí, en agosto volvemos con Martín Bossi al teatro Astral. Venimos de una gira que nos fue muy bien. Yo te juro que hago un repaso de estos últimos años y tengo que decir que son uno de mis preferidos. Desde estar en ShowMatch, de estar con Martín haciendo este éxito. Estuvimos en distintas partes del país y fue maravilloso. Hemos compartido cartel con obras extraordinarias y que la gente nos elija es un premio.

Muy fuerte el personaje de Javier Portales...

Yo los amé toda mi vida. Y tener la oportunidad de hacer a Porcel y a Portales como un homenaje, con Martín haciendo de Olmedo, no puedo creerlo. Fueron mi infancia, mi adolescencia, el poder estar homenajeándolos nunca pensé que podía darse.





Por Juan Pablo Godino (@juanpablogodino)