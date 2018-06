Carna contó cómo sufrió al darse cuenta de la enfermedad de su hijo

Jorge "Carna" Crivelli abrió su corazón y contó cómo sufrió el darse cuenta de la dislexia -discapacidad específica del aprendizaje en la lectura- que padece su hijo Mateo, de 9 años, fruto de su amor con Claudia Ares. abrió su corazón y contó cómo sufrió el darse cuenta de la dislexia -discapacidad específica del aprendizaje en la lectura-que padece su hijo, de 9 años, fruto de su amor con





"Te puedo asegurar que es una de las cosas que más me afectó en la vida. Es el hecho de no haberme dado cuenta de que a mi hijo le exigía que entendiera algo, cuando era yo el que no entendía que él no entendía", expresó el actor en charla con revista Pronto.





