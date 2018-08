Carmen Barbieri: "Yo soy la directora artística, el tema contractual hay que hablarlo con Marín"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Sol Pérez habló de Carmen Barbieri en "Los especialistas del show", El Trece, y dejó una frase picante: "A mí económicamente no me convenía Magnífica. Me pagan muy bien por mi trabajo pero lo hago por un crecimiento de carrera".

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Carmen quien se refirió a estas palabras de la rubia sobre el salario que percibe en la obra.





"Con respecto a esto (del dinero) no puedo contestar nada, el que tendría que hacerlo es Guillermo Marín que es el productor artístico y manager. Yo solamente soy la directora artística y en ese caso habla muy bien de mí porque dice que lo hace por una cosa artística, quiere decir que lo artístico lo estoy manejando muy bien. Ahora la cosa contractual hay que hablarlo con Marín, yo no tengo idea. No pregunto cuánto gana uno u el otro, no tengo idea", explicó la actriz. explicó la actriz.

Y aclaró que no tiene conflictos con Pérez: "No tengo problemas con Sol ni con nadie. Últimamente las cosas en mi vida cambiaron mucho. Después de la muerte de mi mamá, todo lo demás es una anécdota. No es que ningunee a nadie, simplemente que le doy el valor que a las cosas que tienen. No agrando las cosas. No tengo problemas con nadie y menos con Sol. Están diciendo que me enojo con Sol y nada que ver".