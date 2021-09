Carmen Barbieri reveló cómo fue la charla que tuvo con Nicole Neumann

Nicole Neumann se mostró un tanto enojada con Carmen Barbieri luego de que la actriz y conductora se refirió al aire en su programa Mañanísima a lo que fue el reencuentro de la modelo y su ex, Fabián Cubero, en la primera comunión de Allegra.

“Hay cosas que aclarar entre ellos, hay cortocircuitos. Yo hago Los 8 escalones con ella y el otro día me dijo que podía contarlo”, indicó Carmen en su ciclo. Y añadió: “Yo no quiero meterme en esas cosas de pareja cuando hay niños, pero hay problemas”.

“Nicole me dijo: ‘Siempre quedo yo como la malvada y la historia es otra’; y no estoy hablando mal del papá de las chicas, sino que esto que hablamos fue de mujer a mujer, porque me dijo: ‘Quedo como la mala de la película’”, confesó Barbieri.

“Le dije que esto iba a pasar con el tiempo, pero me respondió ‘¿hasta cuándo? Yo la estoy pasando mal’”, agregó la conductora. Y luego dio a conocer un dato sobre las discusiones de los padres de Allegra, Indiana y Sienna: “Las nenas no se sienten cómodas, no sé cuál, no se siente cómoda cuando va a la casa del papá”, aseguró.

E insistió: “Estoy tratando de no meterme en esto; no es que no quiere ir la nena, pero no se siente cómoda y capaz que quiere estar con la mamá. No le gusta algunos tratos, pero eso hay que preguntarle a Nicole".

Lo cierto es que Nicole fue consultada por revista Paparazzi sobre las declaraciones de su compañera en Los 8 escalones y se mostró un tanto molesta por sus dichos: “Ahora voy a tener una charla seria con Carmen”, señaló antes de ingresar al estudio de televisión.

Esta mañana, Carmen se refirió a la charla que tuvo ayer con Neumann por este tema y contó que le pidió disculpas por sus palabras.

"Hablamos en un corte antes que llegara Guido y le pedí disculpas. La estaba esperando y le pedí disculpas. Si realmente algunas de tus niñas sufrió por lo que dije, me hago cargo", reconoció Barbieri.

Y contó qué le dijo la modelo: "Te equivocaste Carmen, yo te había dicho contá lo que te cuento pero no era eso".

"Le pedí mil veces disculpas. Estaba tranquila ella. Lo que menos quiero es que los niños/hijos sufran por un bocadillo mío. No estaba enojada para nada", cerró la conductora.