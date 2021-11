Carmen Barbieri retomó su programa tras el susto de un nuevo contagio de Covid-19

Después del susto sobre la salud de Carmen Barbieri por un posible nuevo contagio de Covid-19 que la mantuvo aislada en las últimas horas, esta mañana la capocómica retomó la conducción de su programa 'Mañanísima' y contó todo lo que sintió ante el malestar que la hizo remover el calvario que vivió a comienzos de año, cuando el virus casi termina con su vida.

Ayer se encendieron las alarmas al ausentarse Carmen Barbieri de su programa de las mañanas de la señal Ciudad Magazine, y conocerse que la actriz presentaba síntomas compatibles con el virus del coronavirus. Así fue que sus médicos accionaron rápidamente y decidieron aislarla, hisopado mediante, hasta tanto saber a ciencia cierta si efectivamente tenía nuevamente Covid-19. Afortunadamente el resultado fue negativo, por lo que este martes 'la leona' retomó la riendas de su magazine y contó todas sus sensaciones. Entre ellas, que ya tenía el bolso armado para internarse.

“Estoy viva, viva. ¿Ustedes pensaron que se iban a liberar de mí? ¡No, yo iba a volver eh!”, abrió divertida y fiel a su estilo. Allí Carmen Barbieri confió que ella quería hacer el programa igual el día lunes pero que fueron sus médicos quienes le aconsejaron que se aísle hasta tener el resultado de hisopado. “Yo iba a venir igual, pero no me dejé el médico. Me dice: ‘Esperá, hay que esperar el resultado’. Dio negativo, por supuesto, por eso estoy acá. Era para cuidar la salud de todo el equipo. Yo estaba atada con cadenas de barco en mi casa”, explicó.

Sobre cómo se siente hoy, la conductora confió “Estoy como con un pequeño resfrío, pero estuve con un estado gripal, con 37.5 de fiebre. Hablé con el médico y me dijo que me hisope y me aísle en mi dormitorio”. Al tiempo que sobre cómo vivió estas horas, Carmen Barbieri le agradeció "a Torres [el médico que le salvó la vida en el verano] que estuvo todo el tiempo llamándome y también a [Guillermo] Capuya que aceleró el resultado. Cuando me pusieron no detectable en letras grandes fue una fiesta, había globos, explotaban cosas, todos contentos que no tenía covid”, contó más relajada.

Además, en caso de que el resulto del hisopado fuera positivo, la conductora de 'Mañanísima' explicó que “Yo ya tenía el jogging puesto y el bolso preparado por si daba positivo, me venían a buscar y me iban a internar. Estaba todo armado porque los médicos siempre van un paso adelantado. Por algo Torres me salvó la vida, me internó cuando tenía fiebre. Yo me quería quedar en mi casa y me dijo: ‘La ambulancia está abajo’”.