Carmen Barbieri recordó cómo transitó la dura enfermedad de Fede Bal

Carmen Barbieri recordó el domingo en el ciclo Almorzando con Mirtha Legrand lo que significó para ella la enfermedad de su hijo, Fede Bal, que venció el cáncer de intestino, y cómo luego de que su hijo le anunció que ya estaba curado del cáncer, ella de alguna forma bajó la guardia y fue afectada primero por una parálisis facial y luego por el coronavirus.

"Yo pasé como todos esta pandemia, pero a mí me mató la enfermedad de Fede", arrancó la actriz y conductora en charla con Juana Viale.

Y recordó: "Cuando vino después de seis meses a mi casa a tocarme el timbre yo ya me asusté porque sabía que el resultado iba a estar en esos días. Y él me dice estoy sano, entraron y no encontraron nada, y yo en vez de abrazarlo casi me desmayo. Al otro día me agarró una parálisis facial, tuve un herpes zoster, y casi me muero".

"Cuando todo se puso normal y bien, yo bajé los brazos. Cuando él me dice me curé fue casi el mismo golpe que cuando me dijo tengo cáncer", agregó conmovida Carmen

Y sobre su dramática experiencia con el covid, explicó: "Yo entré al sanatorio gracias al doctor Torres que me obligó, me llevan obligada a internarme, yo tenía casi 39 de fiebre. Bajé, me subí a la ambulancia y un mes y medio en coma, intubada".

"Salí paralítica, no podía caminar, vegetariana, me había agarrada por ahí. Empecé a volver a caminar y a los veintidós días estaba haciendo televisión, y acá estoy", concluyó.