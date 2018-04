Carmen Barbieri: "Ojalá que Santiago esté bien, le deseo lo mejor"

Santiago Bal, de 82 años, fue visto junto a una joven de 24 años, llamada Claudia "Calu" Pulignano y rápidamente desde los medios se instaló a la rubia como la nueva novia del director. , de 82 años, fue visto junto a una joven de 24 años, llamaday rápidamente desde los medios se instaló a la rubia como la nueva novia del director.

Pero pudimos hablar con él para que nos exprese realmente cuál es el vínculo que tiene: "Estoy muy bien pero no es una situación amorosa como ustedes creen, es una relación donde no juego un papel de novio ni mucho menos, soy muy grande para ella".





Además de confirmar esto con Santiago, dialogamos con Carmen acerca de esta relación que se mediatizó: "No tengo nada que decir. No me meto en Internet, no miro TV, hago una vida distinta. Me contaron las chicas del teatro que Santiago estaba de novio. Ojalá esté bien, le deseo lo mejor. Estoy en otra. Fuera del circuito estoy".





Y completó: "Van a ser 7 años que estoy separada, al contrario, no puedo opinar nada. No hablé, hablo muy de vez en cuando, sobre Federico o algún problema. Hace un montón que no hablo con Santiago. Cuando haya un tema para hablar, lo llamaré. Opino sobre mi vida solamente".