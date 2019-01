Carmen Barbieri: "Nazarena Vélez arruinó varias vidas y no vamos a permitir que arruine las nuestras"

Federico Bal y Barbie Vélez puso en guerra a las familias del actor y la de su ex. Y, a pesar de que el hijo de Carmen Barbieri fue sobreseído por las denuncias de violencia de género que le realizó Barbarita, ninguna de las partes puede ver a la otra y la bronca continúa como si el tiempo no hubiera pasado. La escandalosa ruptura del noviazgo depuso en guerra a las familias del actor y la de su ex. Y, a pesar de que el hijo defue sobreseído por las denuncias de violencia de género que le realizó Barbarita, ninguna de las partes puede ver a la otra y la bronca continúa como si el tiempo no hubiera pasado.

Lo cierto que en diferentes entrevistas Nazarena se dedicó a insultar públicamente al actor y él, recurrió a la Justicia y solicitar Justicia una restricción perimetral.

Las acciones legales de Fede iniciaron una nueva guerra entre la actriz y la familia del morocho y ahora, Carmen Barbieri rompió el silencio para defender a su hijo.

"Barbie no habla porque quiere dejar todo atrás. Y está bien, estoy de acuerdo. Ya estaba calmado todo en la prensa pero la que lo trae de nuevo y reavive el fuego es esta. Me parece que tiene una obsesión muy grande", afirmó Barbieri en "Agarrate Catalina" por La Once Diez.

Y agregó: "Ella arruinó varias vidas, varios nombres. Si vamos a remontarnos tuvo esta situación con Daniel Agostini y Hernán Caire. Pero no esta vez no vamos a permitir que arruine nuestro apellido ni arruine a mi hijo".

"Mi hijo no lo va a permitir, eso lo está haciendo él, y yo por otro parte con abogados y con otros temas. No voy a permitir que esta señora ensucie a mi familia no me ensucie a mí de la manera que lo está haciendo", aseguró luego..

"Cuando uno habla sin impunidad tiene que estar muy limpio. Hay que tener un pasado muy limpio y no es este el caso. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, cómo uno lastima a los hijos queriéndolos cuidar. No estoy diciendo que es mala madre ni nada de eso, quizás no sabe manejarse, una es intensa y entonces por querer defender a un hijo mete la pata de terror", concluyó Carmen. ¡Tremendo!

