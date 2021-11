Carmen Barbieri a Flor de la V: "No te metas con mi hijo, yo no me meto con los tuyos"

Flor de la V, en el programa A la tarde, América, contó cuáles habrían sido las razones del alejamiento de Carmen Barbieri de la obra Doble chance que iba a protagonizar en el verano con su hijo Federico Bal y que era producida por Ariel Diwan.

“Hubo malestar con el elenco. Le costaba bastante el tema de la letra, iban pasando los días... también hablaban de discusiones con Federico”, dijo la actriz y panelista.

A lo que Carmen Barbieri desde su programa Mañanísima le respondió el jueves: “Estás mal informada. Te estoy mostrando tres libros, con tres días de lectura, ni siquiera de ensayos. No es que no memoricé la letra”.

Y agregó contundente: “Yo no me peleé con Fede. Por él vivo, por él hago todo lo que hago, nos amamos profundamente. No te metas con mi hijo, yo no me meto con los tuyos. Y está mal que digas eso y que digas que no me sabía la letra".

“Es una lástima esto, me duele sobremanera. ¡Qué feo que una compañera hable mal de la otra! Es una colega. Yo la respeto mucho a Flor y me duele que hable así. Que diga una cosa tan delicada, como es un hijo, yo no diría nada de una colega. Yo nunca contaría nada de lo que sé de vos”, disparó Carmen.