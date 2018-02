Carmen Barbieri: "Laurita y Fede no están separados, ellos están muy enamorados"

En las últimas horas, se dijo que la relación entre Laurita Fernández y Federico Bal habría llegado a su fin, nuevamente por una supuesta infidelidad de él.

Según indicó Ángel de Brito, el actor habría tenido un romance con Becky Vázquez, una bailarina del elenco de "Magnífica", la obra en la que los dos participan en Mar del Plata.

Laurita se habría enterado de la situación el viernes pasado. Estaba en un conocido shopping porteño cuando recibió una confirmación de lo que pasaba. Desde ahí, llorando, llamó a Bal y terminó la relación.

PrimiciasYa.com intentó hablar con la ¿pareja? y hasta el momento o se han pronunciado al respecto. Pero la que sí hablo fue Carmen Barbieri, quien en diálogo con este portal, aseguró que Fede y Laurita siguen juntos: "Que yo sepa, ellos no están separados. Estoy todos los días con mi hijo, no anda con nadie que no sea Laura. Hay un montón de mujeres bellas que yo elegí para mi espectáculo, pero no es cierto lo que dicen".

Y luego remarcó: "Yo no estoy enterada de una tercera, adoro a Laura y ella estuvo cuando murió mi mamá en todo momento. Por favor que la prensa sea más respetuosa ya que estamos de duelo todavía. Si ahora ellos están con algún problema, no lo sé. Pero yo veo a mi hijo todas las noches y casi siempre ceno con él porque no me quiere dejar sola, estoy muy triste aún por la muerte de mi mamá. El no sale más que con Laura, es la primera vez que lo veo tan derecho y tan enamorado de una mujer. Ambos están muy enamorados del uno y del otro".