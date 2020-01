Carmen Barbieri: "Fede me sacudió un día en el auto y me dijo que papá me había dejado de amar"

Carmen Barbieri habló con las "Incorrectas", América, sobre la muerte de su ex pareja Santiago Bal, quien falleció hace poco más de un mes, y reconoció que en su momento lo pudo perdonar.

"Pude perdonar a Santiago. Estuve ocho años separada. Él me había dejado de amar y yo no me daba cuenta. Fede me sacudió un día en el auto y me dijo que papá me había dejado de amar", recordó la actriz.

"Pasó ese año y medio fatal y tuvimos la suerte de volver a hablarnos y perdonarnos y aclarar muchas cosas, gracias a Fede que nos unió", afirmó.

Y comentó: "Eramos una familia genial, no en pareja. Nunca tuvimos una pelea de gritos".

El video.