Carmen Barbieri tras la muerte de Santiago Bal: “Estoy triste, elaborando el duelo”

El fin de semana, Carmen Barbieri debutó una vez más en Mar del Plata con la comedia “20 millones” junto a Mónica Farro, Sol Pérez, Marcelo De Bellis, Alberto Martin, Sebastián Almada y Christian Alonso. La obra cuenta con producción de Guillermo Marín en el Teatro Atlas.

PrimiciasYa.com estuvo presente el día del estreno y habló a solas con Carmen Barbieri. “Un verano más en Mar del Plata. Estoy muy agradecida a esta ciudad que nos abre las puertas y que se pueda trabajar, yo y todas las compañías que vienen. Esperamos que sea una buena temporada para todos y que a todos nos vaya bien”, señaló en relación a la temporada que recién arranca.

Luego, al ser consultada sobre cómo se siente hoy tras la muerte de Santiago Bal, indicó: “Yo en mi vida privada estoy triste, elaborando el duelo. En el escenario me divierto mucho y gracias a Dios que tengo un trabajo que me saca de la cabeza el extrañar, el pensar todo lo que pasamos en estos últimos meses, que fue muy duro. Es un poco loco, hace unos meses trabajaba con Santiago y Fede en este teatro y ahora Santiago ya no está acá”.

Luego, contó cómo se encuentra su hijo: “Fede está muy bien, él está entero por suerte y gracias a Dios él está acá también haciendo temporada”.

Por otro lado, cuando se le preguntó cómo vio a Fede en el “Súper Bailando”, comentó: “Hizo un lindo trabajo en el Bailando, con su papá enfermo, y a su vez ensayando la comedia para venir a Mar del Plata. Trabajó mucho Fede este año y lo que hizo en el Bailando, lo hizo muy bien”.

Con respecto a las críticas que recibió Federico por estar en el ciclo de Marcelo Tinelli el día que murió su papá, dijo: “Hizo lo que el padre hubiese querido que haga, lo que yo hago. Cuando murió mi mamá yo vine a trabajar y cuando murió mi papá fui a trabajar. Es como una escuela, quizás antigua o vieja, que uno falta al trabajo por defunción propia. No sé si es bueno o malo, pero él hizo lo que aprendió de chico. Lo que hizo ese día, fue como un homenaje para el papá. No fue a bailar, fue a presentarse para la sentencia, y después volvió al velorio y se quedó todo el tiempo en el velorio”.

¡Mirá la entrevista completa con Carmen Barbieri!

