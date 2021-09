Carmen Barbieri explicó por qué Federico Bal congeló esperma para poder ser papá

Carmen Barbieri expresó sus ganas de ser abuela en un futuro cercano y en charla radial con Catalina Dlugi comentó del proceso de congelamiento de esperma que hizo Federico Bal antes de comenzar su tratamiento de quimioterapia.

“Yo lo pasé muy feo con el coronavirus, estuve al límite, entonces imaginate lo que me pasa. Quiero un nieto, y le digo a Fede: ‘Pero dale, dame el gusto’. Él me insiste con que ya llegará el momento, pero que no ahora”, dijo sobre su deseo de ser abuela.

Y añadió: “Yo me muero de ganas de tener un nieto. Dicen que los nietos son como los hijos”.

Ahí contó lo que hizo su hijo por consejo médico antes de comenzar aquel fuerte tratamiento de salud: “Por consejos médicos, antes de empezar la quimio y los rayos, congeló su esperma. Obviamente, aconsejado por los médicos, lo hizo para evitar cuestiones a futuro porque el tratamiento que se hizo fue durísimo. Imaginate lo fuerte que fue que por suerte no hizo falta operar para sacar nada. Gracias a Dios desapareció el tumor”.

Y remarcó: “Él me insiste con que ahora no es el momento de traer un hijo al mundo. ¿Pero cómo no me vas a dar un nieto? Yo casi me muero hace poco, hace seis o siete meses que casi no cuento el cuento, como decía mi papá. Entonces le pido, ahora que estoy vivita y coleando. Pero bueno, ya va a venir”.