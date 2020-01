Carmen Barbieri sobre el escándalo de Sol Pérez y Mónica Farro: "¡No hubo violencia ni amague!"

Hoy, Federico Bal encabezó la avant premiere de la película "Rumbo al mar" en Cines Paseo Aldrey de Mar del Plata. En ese marco, Carmen Barbieri dialogó con Primiciasya.com sobre el escándalo entre Sol Pérez y Mónica Farro suscitado la semana pasada en el teatro donde encabeza la obra "Veinte Millones".

"Es una temporada difícil pero se va a salir trabajando. Nosotros estamos bien, pero cuando hablo de la temporada pienso en todos. En cada persona que puso dinero y puso un show. Nos tendría que ir bien a todos, que se mueva Mar del Plata, pero la gente no tiene posibilidades de ver todos los espectáculos", dijo Barbieri sobre el presente de la cartelera en esa localidad.

Sol Pérez y Mónica Farro se trenzaron mal el jueves por la noche y se insultaron en la zona de los camarines. Por el momento siguen las dos en la comedia producida por Guillermo Marín pero no se descarta algún tipo de cambio. Por el episodio, se debió suspender la segunda función del pasado viernes dado que una de las protagonistas de la riña estaba en crisis.

"Estamos manteniendo la calma y ver qué va a pasar. Sábado y domingo se trabajó muy bien, se hicieron cuatro funciones donde no hubo ningún problema", dijo Carmen.

Y agregó: "Tuve que tomar la decisión de levantar la segunda función del viernes porque Sol Pérez no podía hacerla, estaba en una crisis nerviosa, estaba en un estado que no podía hacer la función. Hubo que decidir y levanté la función, muy a mi pesar, nunca falté al trabajo, pero tuve que tomar la decisión como cabeza. Y Sebastián Almada también".

Por último, Barbieri enfatizó sobre el deseo de que todos continúen y afirmó que en ningún momento hubo violencia física. "Yo quiero que todo continúe en calma y con todo el elenco. Es un elencazo con una excelente comedia. Que todos estemos juntos y terminemos bien. Es una pelea, pase lo que pase con el feminismo, la mujer siempre tuvo poder y que lo cante y lo grite a mil vientos. El tema no pasa porque están en contra de las mujeres, hubo una discusión, ¿no vamos a poder discutir? Eso no quiere decir que se le falte el respeto a la mujer. No hubo violencia, estaban en mi camarín, no hubo ni un amague de un empujón, nada, si verbal fue feo, creo que son esas veces que la mitad de las cosas que decís te arrepentís y ni las sentís. Lo hacés para hacer sentir mal a la otra persona. Pasé un mal momento, lamentablemente", finalizó.