Carmen sobre la enfermedad de Fede Bal: "Estoy acostumbrada a lidiar contra el cáncer pero esta vez es mi hijo"

Tras suspender algunas funciones de su obra en Mar del Plata por la detección de pólipos y la necesidad de hacerse estudios médicos, Fede Bal reveló que padece cáncer en el intestino.

Con un largo video compartido por sus redes sociales, notificó que deberá someterse a "sesiones de quimioterapia por seis semanas" y despertó la preocupación de todos sus seguidores.

En medio del cierre de la temporada de verano con "Mentiras inteligentes", el hijo de Carmen Barbieri se realizó una colonoscopia y una endoscopía cuyos resultados dieron positivo sobre uno de diez pólipos detectados por los estudios.

"Tengo cáncer en el intestino. Es una palabra fuerte, son palabras con las que me estoy haciendo amigo en estos días. Tengo treinta años y el doctor me contó que suele haber cada vez más casos de gente joven. Estoy asimilándolo", reconoció Fede en un video subido a su cuenta oficial de Instagram.

Carmen Barbieri en "Informados de todo"

La mamá de Federico habló hoy en el programa de América que conduce Guillermo Andino y se refirió al duro momento familiar por el que tienen que atravesar.

"Federico prefirió hacer esa grabación y contar lo que le está pasando porque no va a dar por un tiempo notas. Él está fuerte pero necesita un tiempo. Para pensar en él. Eso es lo que se está respetando. Yo misma lo respeto. Los vi haciendo guardia desde temprano, yo siempre vengo acá a tomar un café, vinieron mis primas para dejarme sola", expresó Carmen en el inicio del móvil con el ciclo del canal palermitano.

Y agregó: "Me puse a llorar cuando vi el video. A la noche lo vi entero, tomé coraje. Vi en mi hijo a un hombre valiente, muy sensible, que se bancó esas dos palabras. Cuando el médico le dijo que era cáncer lo tomó con entereza y fuerza y como diciendo ´de esta voy a salir´. Le está poniendo toda la fuerza, la buena onda, rodeado de amigos íntimos. Está en su casa donde puede estar tranquilo. Yo estoy en Mar del Plata y él en Buenos Aires, recién hablamos y me dijo que estaba bien. Estoy acostumbrada a lidiar con la palabra cáncer por Santiago (Bal). Pero una cosa es estar acostumbrada con un hombre con el que yo viví 26 años, que cada vez que se hacía un estudio tenía cáncer, pero esta vez es mi hijo, los hijos son distinto. La relación que uno tiene con un hijo es distinto. Él tiene su vida, decidió quién lo va a atender, no quiere escuchar a otros médicos, confía en los médicos, es un equipo muy importante. Está muy contenido, muy tranquilo, por momentos enojado".

