Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Carmen Barbieri dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y aclaró que no está enojada con Sol Pérez por su ausencia a la función del viernes de "Magnífica" en medio de la gira por el interior del país. dialogó en exclusiva cony aclaró que no está enojada conpor su ausencia a la función del viernes deen medio de la gira por el interior del país.

La rubia, con mucho trabajo en tevé, había avisado el mismo día de su ausencia vía Instagram

"¡Cómo me voy a enojar con Sol Pérez! No es verdad, no me enojo con nadie, para nada. Además, ¿Por qué me voy a enojar si es una chica encantadora y cumplidora?", comentó la actriz en exclusiva. comentó la actriz en exclusiva.







"El día que no vino a trabajar es porque no llegaba y yo no quiero que ande corriendo por la ruta a ver si le pasa algo".





Y cerró: "La traían (a Sol) los padres y preferí que venga más tranquila al otro día y se la reemplazaba. No quiero que ande a mil por hora en la ruta, a ver si le pasa algo y yo me siento responsable. Al contrario, la estamos cuidando. Nunca me enojé, no sé quién inventa esto".