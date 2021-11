Carmen Barbieri dio su opinión sobre el reencuentro de Laurita Fernández y Fede Bal

La conductora Carmen Barbieri se refirió al aire al encuentro en un evento de su hijo Federico Bal con su ex novia, Laurita Fernández.

Después de la viralización por estas horas de la foto que mostraba juntos a Fede Bal y Laurita Fernández despertando rumores de todo tipo, Carmen Barbieri no perdió la oportunidad de hablar al respecto desde su programa de cable Mañanísima con Carmen en la pantalla de Ciudad Magazine.

Claro que lo primero que se especuló fue una posible crisis de la actriz y bailarina con Nicolás Cabré, teniendo presente que el hijo de la capo cómica fue pareja de Laurita. Pero por otro lado, qué pasaría entre Fede y su actual novia, Sofía Aldrey.

Fue la periodista Stefanía Berardi quien llevó el tema al programa de Carmen Barbieri, y habló de un supuesto distanciamiento de Laurita Fernández con Cabré, y que después del encuentro público entre la bailarina y Fede Bal algo estaría pasando.

Así, el otro colaborador del magazine le tiró de la lengua a Carmen para saber su opinión sobre una posible vuelta entre su hijo y Fernández. “Perdón, pero… ¡¿Y Sofía Aldrey?!”, disparó la conductora en una clara posición defensiva bancando a la actual novia de su hijo.

Sin dar más detalles del estado actual de la relación de Fede con Sofía, Carmen Barbieri aseguró sobre el reencuentro con Laurita: “Me parece genial que se vieron, porque ellos terminaron bien. También se llevan muy bien, se quieren y se respetan”.

Eso sí, lo que aseguró es que “Son una buena dupla para conductores, yo no me los pierdo. Los compro y los pongo de conductores. En la vida (juntos) no, hablo de Fede y Laurita como pareja de show”, aludiendo al encuentro de los dos sobre el escenario de un evento de criptomonedas que condujo Laurita y Fede fue invitado a participar y proponer un juego con el público.

En tanto, no dejó de ponderar a la actual y la ex de Fede Bal. Según Carmen: “Sofi es muy inteligente. Quizás es muy celosa, pero sabe manejar la situación”. Al tiempo que dejó claro que tiene el mejor de los recuerdos de Laurita. Por otro lado, cabe destacar que el periodista Ángel de Brito descartó una posible crisis de Laurita Fernández con Nicolás Cabré, asegurando que está todo bien entre ellos.

A24/show