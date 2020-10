Carmen Barbieri dio más detalles de la relación con Sebastián: "Nos agarró la pandemia y..."

Carmen Barbieri contó hace unos días en el "Cantando 2020", El Trece, que había comenzado una relación con un hombre llamado Sebastián.

"Estoy bien, divina. Le mando un beso enorme, que tengo uno que me arrastra el ala, no lo conoces, no lo sabe nadie, se llama Sebastián", comenzó la actriz en su previa.

Y agregó: "Me llama todo los días, hace mucho por mí. Gracias por todo lo que hacés por mí, porque estás presente, te quiero Sebastián".

"Él no ve el Cantando porque trabaja mucho pero me dijo que hoy lo iba a ver. Nos conocimos por intermedio de Sandra Domínguez", aclaró Carmen, visiblemente feliz por este inicio de relación.

Lo cierto es que en diálogo con el ciclo radial "Por si las moscas", la actriz se refirió a cómo avanzó ese vínculo desde que lo contó en público y reconoció que él "se asustó" porque “todo el medio está preguntando” sobre él.

“Sebastián es totalmente soltero, no tiene que rendirle a nadie” y se incomodó porque “me dijo que lo están rastreando, que lo están buscando para saber de qué trabaja, cuánto pesa y cuánto mide”, explicó Barbieri.

Y añadió: “No importa, cuando pase la pandemia nos veremos, iremos a cenar y vamos a ver. Nos agarró la pandemia y somos amigos por las redes”.

“Cuando se enteró de que Fede tenía cáncer, me llamaba todos los días para ver cómo estaba”, finalizó.