Carmen Barbieri contó la manera en que tiene contacto con Federico durante la cuarentena

Carmen Barbieri detalló la manera en que tiene contacto con su hijo Federico Bal durante la cuarentena obligatoria que rige en el país por el coronavirus.

Esto se da en momento especial de sus vidas luego de que Fede confesó en público que padece cáncer en el intestino y comenzó su respectivo tratamiento médico.

“Lo veo a través de videollamada, hablamos todo el tiempo, pero el momento en el que nos vemos cara a cara es cuando va a la sesión de rayos y quimioterapia al Fleming, que pasa por casa y lo veo desde la puerta, a través del vidrio del auto”, contó la actriz en una charla con Caras web.

Y sostuvo que más allá de tratar de estar siempre entera, por dentro no da más.

"¿Vos entendés que no puedo abrazar a mi hijo? ¿Sabés lo que significa no poder contener a tu hijo en un abrazo de madre, lleno de amor, de esperanza, de coraje? Es muy duro, es muy duro”, cerró angustiada.

Hace unos días la actriz manifestó su estado de ánimo con un sentido mensaje en las redes.

"Me despierto llorando y me duermo llorando. Corazón roto pero no se por qué! No pierdo la esperanza! No pierdo la fe! Estoy fuerte luchando por la Humanidad. Manos palma contra manos palma contra palma cumpliendo la cuarentena", explicó.