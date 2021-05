Carmen Barbieri sobre su deseo de ser abuela: "Sueño con eso, pero Fede..."

En la noche del martes, los participantes de "MasterChef Celebrity" (Telefe) se sometieron a un desafío vegetariano.

Mientras preparaba una sopa de vegetal, Santiago del Moro se acercó a la isla de Carmen Barbieri para preguntarle cómo se veía en la competencia.

"¿Te imaginabas haciendo esto después de todo lo que has hecho en tu carrera?", le consultó Del Moro. "Cuando me convocaron se me truncó pero al final me di cuenta que es para mi", manifestó Barbieri muy feliz por el momento que atraviesa.

Luego, Carmen contó que recibe gran ayuda de Fede Bal y que se ha convertido en una especie de 'padre' por cómo la cuida. En ese sentido, la actriz no dejó la posibilidad de expresar su deseo de ser abuela.

"Fede va a ser un gran padre. Sueño con ser abuela, pero él por ahora tiene otros planes", señalo sincera. Y con humor, Del Moro le dijo: "Tiene muchos. Lo que le sobra a Fede son planes. ¡Y los fines de semana ni te cuento! Escuchá, cuando pase todo esto, la peste y el virus, vamos a ir todos a su gran pileta".

