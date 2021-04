Carmen Barbieri debutó en "MasterChef Celebrity" tras estar un mes internada por coronavirus: "¡Estoy viva!"

Carmen Barbieri fue la primera participante confirmada para "MasterChef Celebrity 2" (Telefe), sin embargo nunca pudo hacer su debut en el certamen de cocina por contagiarse coronavirus días antes de que comiencen las grabaciones.

La artista dio positivo de COVID-19 a fines de enero y debió ser trasladada a la sala de terapia intensiva de la Clínica Zabala, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que se agravara su cuadro clínico.

"Estoy descompensada y la neumonía se extendió en los dos pulmones. Por ahora solo me van a poner máscara de oxígeno. Me llevan a terapia intensiva, es por la baja de oxígeno", dijo la Leona en ese entonces. Con idas y vueltas, controles y una recuperación muy cuidada, Carmen estuvo un mes internada en terapia.

El primer programa de "Masterchef Celebrity" fue reemplazada de manera simbólica por su hijo Fede Bal, quien ya había participado de la primera edición de la competencia de cocina. Sin embargo en ese entonces Fede confirmó que él no estaría en lugar de su mamá, si no que lo había hecho por única vez.

Pero finalmente, y después de dos meses de programa en el aire, la artista de 65 años debutó este lunes en el certamen en una noche muy emotiva. "¡Estoy viva!", manifestó la capocómica mientras Georgina Barbarossa, su amiga, le besaba los pies.

"¡No puedo creer que estoy en MasterChef, me emociono! Lo primero que hice cuando desperté en el sanatorio fue preguntar si había empezado el programa. Mi hijo me dijo lo que importaba era mi salud", indicó Carmen.

"Quiero destacar tu fuerza de estar siempre atenta a lo que pasaba en el programa", destacó Santiago del Moro. A lo que Carmen señaló: "Fede me preguntó: 'Mamá, ¿yo no tengo corazón? Porque cuando entro a MasteCchef me olvido de la vida y soy feliz, me olvido que estás mal, que se murió papá'".

Sobre su salud, Barbieri aseguró: "Estoy bien. Me dieron el alta todos los médicos, y me la tenía que dar yo. Porque no podía caminar, además el virus me comió masa muscular".

"Recuerdo en una de esas despertadas de mi coma que el médico le decía a la enfermera: 'Ella tiene todo en contra, la edad, el peso y es asmática'. Yo estaba intubada y me empecé a reír. Estaba en coma farmacológico pero escuchaba", recordó sobre su internación por coronavirus.

"Agradezco el aplauso y que me esperaron. La gente que rezó por mí. Agradezco estar viva y estar acá", destacó Carmen. Fue entonces que el jurado le dedicó unas tiernas palabras de bienvenida. "Me emocioné. Es lindo, tenés una luz, un aura espectacular. Entraste sencilla pero con mucha luz. Me alegra que estés acá, te vas a divertir", expresó Donato de Santis. Y Damián Betular agregó: "Quería verte en estas cocinas. Fede es parte de esta familia. Nosotros somos una familia. No te conocía personalmente pero verte acá completa esta familia".

Antes de que Germán Martitegui le hablara, Carmen resaltó el cariño que le tiene su hijo Federico, y pese a los cruces que tuvieron en el certamen, el chef aseguró que es mutuo. "Bienvenida de todo corazón, estoy muy contento que estés acá, que estés sana, y que probemos tus cosas".

