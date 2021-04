Carmen Barbieri se cruzó con Alex Caniggia y lo acusó de robarle su preparación en "MasterChef": "¡Sos un ladrón!"

En la noche del jueves, los famosos en "MasterChef Celebrity 2" (Telefe) debieron enfrentarse a un complicado desafío de pastelería donde todos tuvieron sus dificultades para terminar la torta de chocolate que no pudieron recrear a la perfección.

Y también se sumaron los cruces entre algunos participantes. Puntualmente sucedió entre Carmen Barbieri y Alex Caniggia ya que el problema surgió en el abatidor.

La mamá de Fede Bal descubrió que el mediático le robó la crema que había puesto a enfriar y se lo hizo saber. Ante su reclamo, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia no hizo más que negar su "delito" e insistir en que su crema era la que en realidad le pertenecía a Barbieri.

“Nene, esta es mi crema. Es la que estaba acá adelante. ¡Sos un ladrón!”, le dijo Carmen. “Bueno, es lo mismo. Total es una crema, ¿no? No me voy a pelear con Carmen. No da”, respondió Alex.

Así fue como se vivió un tenso momento en el reality de cocina hasta que Carmen desistió y prefirió seguir cocinando con la crema que dejó Caniggia.

“Tuve un problema con un compañero. Esta crema no es mía, es de Caniggia. Es un ‘barat’. Los ‘barats’ roban cremas. La mía estaba bárbara y él se la llevó", le aclaró Barbieri al jurado cuando presentó su preparación.

