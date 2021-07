Carmen Barbieri contó el motivo por el cual no quiere ir más al programa de Ángel de Brito

Carmen Barbieri reveló los motivos por los cuales decidió no ir más a LAM, el programa de Ángel de Brito, después de la jugada en la que quisieron enfrentarla con otra famosa.

En el marco de una entrevista que la capo cómica dio al programa de radio 'Por si las moscas' en La Once Diez, Carmen desmintió estar enojada con el programa de las mañana del Trece, pero aclaró los tantos de por qué no tiene ganas de volver a visitarlos.

“Aprendí a no enojarme más con nadie. Me dijeron en LAM que me enojé con ellos. A mí me pusieron de angelita una vez que yo creí que iba a hacer un reportaje y me quisieron enfrentar con Sol Pérez y con Nazarena Vélez”, comenzó su explicación la mamá de Federico Bal.

Al tiempo que prosiguió “La verdad que, después de todo lo que pasé, discutir por cosas pequeñas no quiero más. Pierdo energía y tiempo de vida. No quiero más eso, quiero seguir la vida que me toca vivir, durante todo el tiempo que me dejó Dios en esta tierra”.

Y allí fue cuando Carmen contó “Yo fui porque creía que me iban a hacer un reportaje, pero eso no fue lo que me molestó, lo que pasó fue que quisieron enfrentarme con otras chicas, y eso es lo que quiero evitar”.

Mientras tanto, Barbieri se prepara para volver en breve a la conducción de un magazine en las mañanas de una de las señales de cable del grupo Clarín. Acompañada por Pampito y Estefanía Berardi será la bastonera de 'Mañanísima'

LEER MÁS Sol Pérez le respondió a Carmen Barbieri tras el fuerte comentario contra ella: "Me dolió"