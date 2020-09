Carmen Barbieri, complicada de salud, no regresa esta semana al "Cantando 2020"

Ángel de Brito anunció hoy que una figura se incorpora a "Cantando 2020" de emergencia este miércoles.

El conductor contó que el debut se producirá en reemplazo de Carmen Barbieri que tuvo una recaída en su enfermedad tras haberse dado de baja por un esguince de tobillo.

"No va a estar, iba a cantar este miércoles que le tocaba cantar a ella, pero ya tiene un reemplazo confirmado", dijo Ángel.

"Tiene la cara cada vez más hinchada. La culebrilla va avanzando", explicó Yanina Latorre.

LEER MÁS Emotivo encuentro entre Carmen Barbieri y Laurita Fernández: recordaron sus días como familia

La panelista aclaró que "no está grave, no está internada ni nada. Si ven las fotos, se dan cuenta de que tiene la cara muy hinchada, tiene la boca mal, con yagas, tiene el ojo todo tomado. No tiene ganas de ensayar a pesar de que estando así ensayó todo el fin de semana, pero ayer tuvo que ir a una guardia y llegaron a la conclusión de que no puede presentarse así".

"Yo estoy convencida de que a ella le está bajando toda la angustia que tuvo con Fede y todo lo que vivió el último año", agregó.

De Brito indicó que "Carmen va a ser reemplazada este miércoles por la actriz que era la invitada en los tríos que es Luisa Albinoni".

"Ella canta, hizo comedia musical y estudió, así que bienvenida Luisa Albinoni al Cantando este miércoles", cerró Ángel anunciando el inesperado cambio.

LEER MÁS Las impactantes imágenes del rostro de Carmen Barbieri con "culebrilla"