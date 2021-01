Carmen Barbieri en coma farmacológico e intubada: "Su cuerpo no le respondía, pero estaba luchando"

La información generó un gran shock. Sin embargo, para la salud de Carmen Barbieri, lo mejor es que la artista atraviese unos días el coma inducido.

Así lo confirmó esta tarde en el programa El Run Run del Espectáculo que sale por Crónica Tv la amiga íntima de Carmen, Sandra Domínguez.

Salió al aire después de conocerse la noticia de que Carmen debió ser intubada en terapia intensiva y para ello hubo que inducir un coma.

"Yo tuve un contacto reciente con ella, no puedo detallar cómo. Ella estaba fuerte y luchando. Yo sé que esta frase que les estoy contando hace que todas las fuerzas que unamos en la oración se unan a la fuerza de Carmen. Ella no estaba débil de ánimo ayer, estaba luchando. Quizás su cuerpo no le respondía, sus pulmones no le respondían, pero estaba luchando y sabía que dar este paso (pasar a terapia intensiva) iba a ser para bien. Claro, no somos Dios. Quiero que todos recemos, es importante la oración, para que cualquier mal se retire de ella", dijo Sandra.

"El único que tiene acceso a esa información es Federico. Él hizo un grupo de WhatsApp con los amigos e informó, entre las 12, las 13 horas, que había entrado en coma farmacológico y que su estado no era el mejor", añadió.

Barbieri continúa en la Clínica Zabala desde hace 12 días y su cuadro fue empeorando por una neumonía bilateral.