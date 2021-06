Carmen Barbieri apuntó contra Claudia Fontán tras su escándalo en "MasterChef": "Tendrían que eliminarla"

Durante la última semana, Claudia Fontán provocó una gran polémica en "MasterChef Celebrity". A “La Gunda” se le cayó un plato, lo juntó del piso y luego mintió al jurado, negando lo que había hecho.

Las consecuencias llegaron al día siguiente, luego de que los jurados hubieran visto el programa y su confesión. “No vas a tener estrella hasta que dure esta semana, ni nunca. Vas a tener que cocinar todos los domingos hasta que llegues. Ojalá que sea lejos y que quede todo esto atrás”, sentenciaron.

“Es inadmisible que haya usado algo del piso, no lo podía creer cuando lo vi. Lo que más me mortifica es haber tenido la posibilidad de reconocerlo y no sé por qué dije que no lo había puesto”, se disculpó ella.

Pero no a todos les pareció suficiente. Carmen Barbieri, quien también fue parte de esta segunda temporada del programa, habló sobre el tema en "La Peña de Morfi"

“Lo que no entiendo de ‘La Gunda’, que la adoro, la respeto y es una gran cocinera, es por qué miente si sabía que teníamos cuatro mil cámaras y robots por todos lados. Se ve todo lo que hacés”, dijo la mamá de Fede Bal.

“Por la acción de levantar la comida del suelo, me parece que está bien el castigo de tener que cocinar todos los domingos. Pero por la mentira, hay que eliminarla. Yo no soporto la mentira. No la soporto”, señaló Barbieri.

