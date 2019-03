Carmen Barbieri amenazó con no votar este año: "No sé por qué los políticos no se hacen cargo"

Carmen Barbieri fue entrevistada por Fernando Prensa para el ciclo Falta de respeto que el periodista conduce en Conexión Abierta y, entre otras cosas, anunció que este año no concurriría a votar. Además, se refirió a su probation, que tuvo que hacer en el marco de su juicio con su ex empleada fue entrevistada porpara el cicloque el periodista conduce eny, entre otras cosas, anunció que este año no concurriría a votar. Además, se refirió a su probation, que tuvo que hacer en el marco de su juicio con su ex empleada Natividad

"Yo estoy terminando la probation de 440 horas, baldeé, cociné y voy a tres comedores a trabajar para gente que vive en la calle y las historias que escuche son tremendas, el hambre que hay... uno sabe lo que está pasando el país pero verlo de cerca es tremendo. Tal es así que cuando termine mi probation voy a seguir yendo, no todos los días porque se me complica, pero voy a seguir yendo, en la Villa 31 y en la de Carapachay soy una de las mujeres al frente y no puedo abandonarlos", arrancó a contar la capocómica.

"El hambre, la falta de educación, la desocupación es algo terrorífico. Ni hablar si vas al norte bien adentro y ves a los chicos que se ponen cartones bajo los pies atados con un hilo para caminar porque no tienen zapatos para ir a la escuela. Es muy triste. Yo compro zapatillas o junto para llevar, no es tampoco que digo y no hago nada", explicó Carmen.

Y agregó: "Si todos hiciéramos esto o la gente que está en el gobierno, todos, podríamos ayudar. Yo no sé porque los políticos no se mueven y no se hacen cargo. Yo no soy política ni entiendo, no soy no radical ni peronista ni nada, yo respeto a los actores que tienen su ideología y la expresan, a mí no me gusta, yo soy artista".

Finalmente, se refirió a las próximas elecciones: "Yo no voy a votar directamente, las últimas dos veces no voté por estar de viaje, y creo que este año viajaré de nuevo porque no voy a votar y en blanco no quiero votar tampoco".