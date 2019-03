Carmela Bárbaro: "Mariana Fabbiani me decepcionó"

Carmela Bárbaro y Luis Bremer quedaron muy sorprendidos cuando durante una reunión con directivos de Mandarina Producciones, les anunciaron que ya continuarían en el ciclo "El Diario de Mariana" durante esta temporada 2019. A fines de diciembre,quedaron muy sorprendidos cuando durante una reunión con directivos de, les anunciaron que ya continuarían en el ciclodurante esta temporada 2019.

La salida de ambos del ciclo provocó un serio conflicto y, mientras los periodistas dijeron que fueron echados por ser opositores al Gobierno de Mauricio Macri, la productora asegura que los ex panelistas no quisieron presentarse para negociar la renovación del contrato.

Luego de algunas versiones cruzadas, esta semana, Carmela volvió a hablar del asunto y disparó contra Mariana Fabbiani, en diálogo con revista Pronto.

"Estábamos en el medio de una negociación y de repente me dijeron que no me querían más. Fue un golpe muy duro", dijo.

Y agregó: "Me bajoneó, pero no tanto. No me deprimí pero tampoco me lo esperaba y no tenía un plan B. Por suerte no me agarró en mi peor crisis económica. Me echaron y no fue en los mejores términos porque me lo dijo un desconocido".

Finalmente, Bárbaro disparó contra Fabbiani: "Mariana estaba de vacaciones, me mandó un mensaje y después dejó de responderme. Me decepcionó porque me hubiese gustado tomar un café con ella. No soy ingenua y entiendo el rol que ocupa cada uno. Ella es la conductora del programa, pero también la mujer del dueño de la productora", concluyó.

¿Le contestará Mariana Fabbiani?