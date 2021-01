Carmela Barbaro, tras dar positivo de coronavirus: "Siento dolor en el cuerpo y garganta"

En la mañana del lunes se hisopó Marcelo Polino ante los casos confirmados de coronavirus de Paulo Kablan y Carmela Barbaro.

Kablan integra el equipo de Florencia Peña en "Flor de equipo", Telefe, mientras que Carmela estuvo algunos días en el ciclo en reemplazo de Nancy Pazos.

El periodista Pablo Montagna confirmó hace instantes los resultados positivos de Carmela y Paulo, quienes además trabajan juntos en radio.

Se trata del segundo contagio del periodista de policiales, que había tenido el virus también en julio de 2020.

"Algunos compañeros de Flor de equipo están con Covid positivo y estoy llegando a hisoparme. Vamos a ver qué pasa, les voy contando", indicó en Instagram Polino, integrante del ciclo.

"No fue para nada invasivo así que ahora esperamos el resultado", agregó tras realizarse el hisopado desde su auto.

PrimiciasYa.com se contactó en tanto con Carmela, quien indicó sobre su salud: "Me siento con dolor en el cuerpo, como cuando tenés fiebre, y dolor de garganta".

"Me hice el test sin síntomas por un contacto del trabajo que avisó. Recién me empecé a sentir mal el domingo. Igual avisé en todos lados ni bien me enteré y me aislé", finalizó.