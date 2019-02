"El Diario de Mariana" en momentos difíciles para el área laboral y en las últimas horas Carmela Bárbaro mostró en su cuenta de Instagram el resultado de un Causó sorpresa a fines del año pasado su desvinculación deen momentos difíciles para el área laboral y en las últimas horasmostró en su cuenta deel resultado de un accidente casero que tuvo jugando con su hijo.





En la imagen que publicó, se la ve a la periodista con el dedo medio de la mano vendado: "La vida se me caga de risa", señaló con humor.





En diálogo con PrimiciasYa.com, Carmela contó qué fue lo que le pasó: "Nada serio. Jugando con mi hijo me doblé el dedo para atrás y me pareció gracioso que justo fuese ese dedo. Ya me sacaron la venda, está todo bien".





"Me lo inmovilizaron en una guardia porque me dolía mucho y no lo podía estirar. Pero no me rompí nada y nunca tuve yeso", aclaró.





Pamela David, que regresa el lunes 4 marzo a la pantalla de América TV: "Lo tengo casi cerrado, ojalá se dé". Por otro lado, Carmela reveló que está a punto de cerrar su contrato para sumarse al programa deque regresa el lunes 4 marzo a la pantalla de