Carlos Tevez con Alejandro Fantino: "Tenemos que estar y ayudar en los comedores"

"Acá no hay camisetas. Hay que estar. No importa la clase social. Hay que hacer entender a los vivos que estamos jugando con el sentimiento y vida de la gente. No se puede especular con los precios cuando la gente no tiene planta. Hoy estoy en otra situación. Yo pasé esos momentos. Es importante estar todos juntos y tratar de ayudar a la gente que más lo necesita", expresó Carlos Tevez ayer en una charla telefónica con Alejandro Fantino en su programa de la tarde de América.

Y agregó: "Tenemos que estar y y ayudar, estar en los comedores. Para nosotros es fácil hablar desde casa, sabiendo que tengo comida para mis hijos. Pero la gente desesperada, que no se puede mover y si sale de la casa lo llevan preso, eso es lo preocupante. El estado está, está haciendo las cosas bien para esa gente. Tenemos que estar en lo que podamos estar con la gente del barrio". A la par, le pidió mayor compromiso al mundo del fútbol".

Reforzando su discurso y subrayando sus ganas de ser útil, agregó: "Me pongo a disposición del Gobierno y del club para ayudar, para estar. No me gusta fantasmear con muchas cosas, porque cuando uno ayuda es del corazón. No es para salir en un video. Hay que estar en silencio, pero en todo momento. Me pongo a disposición del club, aunque sea entregando mercadería en una mesa".

Todo esto en medio del cumpleaños de su hija Florencia, que este miércoles celebró sus 15 años. Estaba estipulado una fiesta, pero el coronavirus obligó a modificar los planes. "La estamos pasando juntos. Por estas cosas, tuvimos que suspender. Lo dejaremos para más adelante".

