Carlos Rottemberg habló de la apertura de los teatros: “Puede ser durante primavera”

En una entrevista con Andrea Falcone para “Jubilados TV” (domingos 09.00hs por A24) el empresario teatral Carlos Rottemberg se refirió a la posible apertura de los teatros y, pese al aumento de casos confirmados de COVID-19, consideró que se debe “ir perdiendo el miedo” y comenzar a convivir con el virus.

“Estoy ocupado y preocupado. Ocupado porque tengo una responsabilidad empresarial, tengo mucha gente a cargo. La actividad está parada. Todo significa costo hundido e ingreso cero. Yo lo definí, hace bastantes días: nunca trabajé tanto para intentar perder menos. Una contradicción en relación a lo que siempre supimos que cuando uno más trabajaba, podía aspirar a un mayor rédito económico”, asegura.

“Siento que la sociedad ya está conviviendo con el virus. También en lo nuestro, sabiendo que es una actividad que, por la propia mecánica del teatro, iba a ser un año perdido. Lo dije en marzo como tanta gente del medio, lo anunciamos porque la pandemia impactaba en la temporada alta de lo nuestro. Vamos a ir abriendo bajo protocolos sanitarios, de abajo para arriba, en relación a la cantidad posible de aforo (capacidad habilitada de butacas para el público) y nos va a costar, pero a mí me gusta definir la apertura, cuando sea, que sigo pensando que puede ser durante primavera, como una manera de adelantar el miedo. Por que como le veo tranco largo a esta convivencia con el covid 19, necesitamos todos, y vamos a tener que ir acomodándonos a lo que se llama la nueva normalidad”, afirma.

LEER MÁS Ricardo Darín apoyó a sus colegas y aseguró que la situación es preocupante: “Para nosotros nuestra actividad es esencial”

Ante la pregunta, de Andrea Falcone, si considera que ésta va a ser la peor crisis de los últimos 15 años; el ex productor de Mirtha Legrand aseguró: “Si, tiene que ser la peor por aquello de los proyectos frenados, contra ingresos cero no hay como competir. Contra ingreso cero no hay como competir. Yo a veces la comparo (a esta crisis) con la caída de espectadores fuertes que hubo en 2001 o con lo que pasó en los últimos años, con una merma en el bolsillo hogareño que repercute en actividades como la nuestra. Pero así todo nunca tuvimos esta ecuación de costo hundido e ingreso cero, y los actores no tienen una empresa detrás, porque son trabajadores eventuales, por lo tanto, no tienen a quien reclamarle”.

Además, el empresario se refirió al vínculo personal que lo une, desde hace ya años, a Chiquita Legrand, pese a las diferentes miradas políticas que tienen: “En estas épocas de grieta, ¿pensas que con Mirtha vos pudiste separar lo personal de lo político y por eso pudiste acompañarla en la perdida de Goldie?” preguntó la conductora, a lo que Rottemberg explicó: “Yo tengo posiciones tomadas, no tengo grieta. Mientras que se pueda discutir con argumentos, las posiciones son todas valiosas. Pero a nivel personal soy un tipo totalmente amplio. No soy cliente, ni le saco provecho a ninguna grieta”.

LEER MÁS La carta abierta de actores argentinos ante la dramática situación por la cuarentena