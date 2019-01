Carlos Perciavalle, durísimo con Antonio Gasalla: "Tiene cáncer por una cuestión de karma"

Fernando Burlando estaba dialogando desde un móvil en Punta del Este con Todas las tardes y la aparición de Carlos Perciavalle derivó en una pregunta de Lío Pecoraro, al respecto de la relación del artista, con su colega.

"¿Cómo estás con Antonio? En algún momento fueron amigos, después se separaron. ¿Ahora están unidos? ¿Hay posibilidad de que trabajen juntos con Antonio, ya que se quedó sin laburo este año?".

Pero la respuesta de Perciavalle dejó a todos con la boca abierta: "No, porque Antonio no está muy bien físicamente...".

Y agregó: "No está muy bien... Yo no lo puedo decir porque no soy médico... Además, hizo tanta plata con Más respeto que soy tu madre que no necesita trabajar. Tiene la maldita enfermedad de las seis letras.", disparó.

Y cuando el panelista le preguntó al entrevistado si hablaba del cáncer de Piel que Gasalla había sufrido en 2013, Carlos destacó: "Pero no es de piel. Tiene en los tobillos y las rodillas, en las articulaciones", aseguró el artista uruguayo.

En ese momento, Maju Lozano le preguntó a Perciavalle si la enfermedad de Gasalla tenía que ver con los huesos. "Sí, más o menos. Pero hoy el cáncer no es curable, pero es tratable. Además, a Antonio ya le ha ido muy bien, ha tenido una vida divina para lo feo que es. Está de oro, ha trabajado muchísimo. Se peleó con Adrián Suar porque quería el lugar de Jorge Lanata en El trece".

"Será el karma que le toca en la vida. Tiene que reírse un poco más, disfrutar más. Lo digo en serio. Antonio es una persona buenísima, pero tiene que reírse un poco más", concluyó Carlos Perciavalle. ¡Tremendo!

Mirá el video!

