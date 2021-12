Carlos Paz: Las primeras fotos de Viviana Saccone con el elenco de Sex

Luego del éxito de Buenos Aires y el buen recibimiento como experiencia virtual en pandemia, Sex llega al verano de Carlos Paz con Diego Ramos y Viviana Saccone como principales figuras.

Y ya se completó el elenco de Sex, Viví tu experiencia para este verano con 2 bombas masculinas. Uno es el cantante Tyago Griffo, quien ya participó en la obra el verano pasado en Buenos Aires y ahora vuelve a unirse a la troupe más exitosa de de los últimos años para desplegar todo su talento musical.

Y recién llegado de España, el actor Lucas Velasco quien afirmó: "Estoy muy, muy contento con esta convocatoria, hace mucho que tenía ganas de hacer teatro y Muscari ya me había llamado para Sex pero no coincidían mis fechas ya que estaba trabajando en España y ahora se pudo dar. Me encanta volver a Carlos Paz donde hice una temporada muy exitosa hace casi 10 años con Los Grimaldi y estoy seguro que esta vez será igual o mejor. El elenco es increíble así que estoy con muchas ganas."

Sex, creada por Muscari, Mati Napp y Paola Luttini fue vista por más de 100 mil espectadores en todas sus versiones y se presenta desde el 2019 en Buenos Aires con Diego Ramos, Noelia Marzol y Adabel Guerrero quienes también harán temporada en la villa y a ellos se les suma Viviana Saccone.

RS Fotos