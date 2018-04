Carlos Pagni sobre la visita de Natacha Jaitt a Mirtha Legrand: "Ofreció su programa a una operación"

Carlos Pagni afirmó este lunes que la conductora Mirtha Legrand "ofreció su programa para una operación" y confirmó que presentó una denuncia este domingo para que se investigue el "espionaje clandestino" en su contra que confesó la mediática Natacha Jaitt en la emisión del sábado último. Esa noche, el periodista fue salpicado junto a otras personalidades del ámbito público como supuestos involucrados en una red de pedofilia. El periodistaafirmó este lunes que la conductoray confirmó que presentó una denuncia este domingo para que se investigue el "espionaje clandestino" en su contra que confesó la mediáticaen la emisión del sábado último. Esa noche, el periodista fue salpicado junto a otras personalidades del ámbito público como supuestos involucrados en una red de pedofilia.





"Mirtha Legrand ofreció su programa para una operación, que hoy está muy en discusión. Allí se dijeron una cantidad de disparates que no merecen ser siquiera comentados", dijo Carlos Pagni, en su programa Odisea Argentina, que emite la señal La Nación +.





"Este episodio es rarísimo, porque es la primera vez que alguien confiesa que fue contratado y realizó tareas de inteligencia de manera clandestina, es decir por fuera del control de la Justicia y del Estado. Esto nos pone un ejemplo sobre la mesa de algo que pasa en Argentina desde hace mucho tiempo; en este caso, aparentemente para tener como blanco a dirigentes políticos y periodistas"

"Lo que se confesó -continuó- es una operación de inteligencia para limitar la libertad de dirigentes políticos y eventualmente la libertad de prensa de los que ejercemos el periodismo".





Y se preguntó si "esto se realizó al amparo del Estado" o si "es parte de la mano de obra desocupada que quedó después de que en la ex Side se hicieran remociones de personajes tan influyentes durante mucho tiempo. Esto tampoco lo sabemos".





Pagni, también reaccionaron a las graves declaraciones de Jaitt los periodistas Marcelo Longobardi, Alejandro Fantino, Luis Majul, Luis Novaresio y Antonio Laje. En todos los casos hubo críticas -algunas más veladas y otras más abiertas- al programa de Mirtha Legrand.





"El espectáculo que ofreció la televisión argentina durante la noche del sábado fue deplorable", dijo Marcelo Longobardi en su programa de Radio Mitre.





"Lo que pasó en el programa era esperable, porque ella venía anunciando, en una especie de intento de extorsión, a ver qué nombre revoleaba en el marco de una causa por abuso de menores", sostuvo por su parte Luis Majul.





Luis Novaresio, en Debo Decir, aportó: "Yo no voy a juzgar de ninguna manera a Natacha Jaitt, al contrario, me parece una persona sumamente agradable... Sí me quedo pensando sobre la responsabilidad que nosotros tenemos en la tele. Yo me hago responsable de cada uno de los invitados que vienen aquí y me hago responsable de lo que diga".





Alejandro Fantino ​hizo su descargo en radio La Red: "Yo no puedo hacerme cargo... A ver nunca le di bola cuando empezaron a generar versiones sobre mi sexualidad... Siempre lo tomé en broma. Lo de Luciano Pereyra, el Polaco Bastía... Saben que boludeo, que bromeo con eso".





Y añadió: "Entendía que todos eso era parte del juego, por ser público, por hacer un programa en TyC Sports. Pero ahora, sinceramente las últimas cosas que empezaron a hablar sobre mi persona y otros colegas... Empezó en redes y luego continuó. Y yo no sé cómo contestarlo porque si lo contestás estás avalando. Y es algo que me excede totalmente. Es parte de este juego sucio, de una Argentina que muchas veces tiene estas cosas".