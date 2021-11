Carlos Nair Menem recordó cuando por su culpa se suspendió una boda: "Nos conocimos cuatro días antes"

Carlos Nair Menem reveló una tremenda anécdota de cuando “icardió” una mujer antes de que se case.

En la mesa del programa de Juanita Viale, el hijo del ex presidente contó que chocó con una mujer, al intercambiar los números se fueron a tomar algo, y ella decidió suspender su casamiento que era dentro de 4 días.

“Volviendo al tema de los ocho meses, el tema es que la conocí así a esta chica. Cuatro días antes de que se case, nos conocimos y empezamos a pegar onda”, dijo Carlitos.

“Casi chocamos, me bajé, hablamos, qué sé yo, y me dice la chica disculpá, te invito a tomar algo. Se suspendió el casamiento, 600 personas”, continuó.

“Esa noche pegamos onda, las dos familias tanto de parte del chico como de ella me querían matar, los padres, los abuelos”, se sinceró al respecto.

Contó además que ante el escándalo el padre la echó de la casa y ella se fue a vivir con él. El novio dejado iba todos los días a pedirle que la dejará, pero no pasaba.

“Pero después pasaron los ocho meses y después se casó con la persona ésta. Pero ocho meses que me decía dejala, pero no la tengo secuestrada, no la puedo echar. Igual, no es tan grave”, sumó Carlitos Nair Menem.

