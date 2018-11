Carlos Nair le apuntó a Bolocco: "Cecilia no quiere que tengamos relación con Máximo"

Carlos Nair estuvo en el piso de "Intrusos", América, y se refirió a su relación con Máximo Menem y Cecilia Bolocco en medio del alta médica que recibió el menor tras ser intervenido de un tumor cerebral. estuvo en el piso de, y se refirió a su relación conen medio del alta médica que recibió el menor tras ser intervenido de un tumor cerebral.

Embed







"Mi papá y Zulema nunca maltraron a Máximo. Zulema es una mujer muy conciliadora. Máximo trató de grabar conversaciones de mi padre. Zulemita es la conciliadora entre mi papá y Cecilia", dijo el hijo del ex presidente. , dijo el hijo del ex presidente.





"Me molesta escuchar a Máximo que le diga papá a la pareja de Cecilia. Nos enteramos por la prensa del tumor", agregó.

Embed



"Mi papá quiere recuperar el vínculo con él. Cecilia habló mal de mí y de Zulemita delante de Máximo, es una persona muy provocativa, no quiere que tengamos relación con Máximo", fundamentó Nair.

"Mi papá lo vio sólo un rato pero se quedó tranquilo cuando pudo verlo. No me gusta que Cecilia use a Máximo", cerró tajante.