Carlos Nair destruyó a Bolocco: "Creo que no estuvo enamorada de mi papá, vi cosas que no me gustaron"

Carlos Nair Menem estuvo invitado al ciclo "Infama recargado", América, y fue categórico a la hora de hablar de Cecilia Bolocco, madre su hermano Máximo y ex pareja de su padre Carlos Saúl.

"Si no estuviera el dinero de por medio no habría ningún problema. Ella no trae a Máximo, pero viene por 50 lucas gringas, ahí ya te das cuenta cómo viene la mano. Me indigna, no me cae bien, pero cada uno actúa de la manera que quiere", agregó.





"A esta altura creo que no estuvo enamorada de mi papá. Vi cosas que no me gustaron, y como dije antes, condiciones, esto, lo otro. Le salió caro en todo aspecto, caro ver al nene, caro todo", sentenció.





Y cerró sobre su hermano:"El nene es rehén de la madre. Yo no tengo el número, Zulemita sí lo tiene, ella estuvo en contacto hasta hace poco pero yo no tengo el número. Es cuestión de hablar bien y ver qué es lo que quiere hacer. Mi papá lo quiere ver, todo, pero la que no es aceptada en la casa de mi papá es Cecilia".













comentó Nair.