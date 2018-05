Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Carlos Monti contó hace unos días al aire en el programa "Pamela a la tarde", América TV, que WhatsApp. contó hace unos días al aire en el programa, que Mirtha Legrand lo había bloqueado como contacto de





Embed







Ese video fue replicado por varios medios. Lo cierto es que PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el periodista, quien se aclaró que ya no está bloqueado por la animadora de los almuerzos.

"Para que quede y darle un punto final al tema: ya no estoy bloqueado por Mirtha, lo cual no quiere decir que me esté contestando los mensajes, cosa que antes hacía", comentó Monti.

"No sé si estará enojada conmigo o no tiene tiempo de contestar. Lo que sí, antes me contestaba los mensajes y ahora no, cosa que me llama la atención", aseguró el periodista.





¿Le volverá a responder Mirtha?