Carlos Díaz contó su experiencia profesional con Chano: "Me vino a ver, me encontré una gran persona"

Santiago Charpienter, más conocido como "Chano", recibió un disparo en el abdomen por parte de un policía a quien intentó apuñalar con un cuchillo en medio de un brote psicótico en el cual también agredió a su madre, con quien comparte una vivienda en un barrio privado del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

El episodio se registró en la madrugada de este lunes dentro de una vivienda del barrio privado Parque La Verdad, ubicado en el kilómetro 13 de la ruta provincial 39 del mencionado partido del noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Fuentes policiales indicaron a Télam que efectivos de la Policía Comunal de Parada Robles arribaron al lugar tras un llamado que advirtió que un hombre se encontraba agresivo en una de las viviendas.

Al arribar al lugar contrataron que se trataba del músico Santiago Charpienter, alias "Chano", quien se encontraba con un brote psicótico producto del consumo de estupefacientes, señalaron las fuentes.

En la vivienda estaba la madre y una ambulancia dispuesta para el traslado del músico a un centro para su internación. Personal de la seccional 2da. ingresó al domicilio y se entrevistó con su progenitora, quien aseguró que minutos antes fue agredida por su hijo.

Cuando los agentes intentaron reducir al exlíder de la banda "Tan Biónica", éste se abalanzó sobre uno de ellos portando un cuchillo, lo que provocó la reacción del oficial, quien sacó su arma reglamentaria y le disparó.

El tiro ingresó en el abdomen de Charpienter, quien fue asistido en el lugar y trasladado al Sanatorio Otamendi de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde fue intervenido y se encuentra estable. La fiscalía de turno caratuló el hecho como "atentado resistencia a la autoridad y lesiones", concluyeron las fuentes.

Ante esta situación, la familia del músico emitió un comunicado en el que aseguraron: “Chano se encuentra en este momento en terapia intensiva del Sanatorio Otamendi, víctima de un disparo que recibiera por parte de la Policía provincial, como resultado del cual resultaron afectados uno de sus riñones, el páncreas y el bazo”.

A su vez, detallaron: “El incidente ocurrió anoche en circunstancias en que su familia y los médicos de la obra social intentaban trasladarlo. Este mediodía se emitirá un comunicado sobre la evolución de su salud por parte del sanatorio”.

El lunes, Carlos Díaz, quien está imputado por la muerte de Diego Maradona junto a otras seis personas bajo la calificación de "homicidio simple con dolo eventual", contó su experiencia profesional con Chano, cuando el músico lo consultó hace cuatro años.

"Tuve algunos encuentros puntuales con Chano hace 3, 4 años. Después él continuó atendiéndose con otros colegas y gente de mi equipo también, de la misma problemática, las adicciones", comenzó diciendo el psicólogo en "Intrusos", América.

Y añadió: "El tema de las adicciones es un compromiso diario. Es 'solo por hoy'. En ese momento, Chano me vino a ver, él se atendía con un psiquiatra con quien yo también trabajo, pero consideramos que no estaban planteadas las condiciones para que siga el tratamiento como yo planteaba en ese momento y fue atendido por otro equipo... Yo me encontré con una gran persona, un tipo divino, que necesitaba vinculación, como todos los adictos".

"Estos años tuve contacto a través de otros pacientes que también estuvieron en instituciones. Es información que fluye. Y los profesionales que nos dedicamos a pacientes tan complejos no abundamos. Entonces, la información va fluyendo. Hoy me enteré, estaba manejando a la mañana y fue un golpazo. Me generó dolor y me parece que es algo esperable en el marco de esta enfermedad, lamentablemente. Es durísimo, pero es así", puntualizó.

Y cerró: "Un brote psicótico es un estado de desconexión con la realidad, que se da de manera temporal. La persona puede presentar alucinaciones, delirios, escuchar voces y ver cosas que no están. También puede sentir que le caminan animales, insectos, por el cuerpo".