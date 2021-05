Carlos Belloso: "Juntaba chistes y los contaba en Navidad"

Carlos Belloso estuvo el lunes en el ciclo que conduce Jey Mammon, "Los Mammones", y recordó su infancia en Munro y cuando de chico le gustaba contar chistes.

"Juntaba los chistes desde chico, uno atrás del otro, y los contaba en Navidad. Era como un Landriscina (Luis) pero con remates, muy seguido. Incursioné con los chistes. Admiro a Gonal (Sergio), es un genio, le mando un abrazo", dijo el destacado actor.

Y recordó cuando se anotó en un concurso de pintura y "adornó" su currículum para ingresar al mismo.

"Necesitaba comer y yo no iba a estudiar un oficio en poco tiempo. Me agarró la época menemista y me destruyó, tenía que hacer algo. Dije: voy a pintar algo. Multimedios América organizó un concurso y me entusiasmé, empecé a hacer cositas", recordó.

Y agregó: "Falsifiqué como la libreta de Gardel (en el dibujo) y como había que tener currículum para el concurso llamé a amigos y les preguntaba si podía poner si había trabajado con ellos. Esa Navidad comimos bien gracias a Gardel".