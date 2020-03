Carlos Belloso en cuarentena por decisión propia al regresar del norte de Italia

Carlos Belloso está en cuarentena encerrado en su casa por decisión propia tras regresar por motivos laborales del norte de Italia.

El actor que personifica a “Lomito” en "Puerta 7" tomó la decisión de cumplir con la cuarentena en su domicilio.

"Volví el martes pasado y llené las planillas que había que llenar. Me iban a informar si había un caso positivo en el vuelo, pero no llegué ni siquiera a eso. Yo estaba haciendo una gira con la obra de teatro, venía del norte de Italia hasta Roma, aunque después fui a Barcelona y terminé en París", le describió Belloso a Cecilio Flematti por Radio Rivadavia.

Además, el actor reconoció cumpliendo con la cuarentena por el Coronavirus tal como recomendaron organismos oficiales de salud.

"Venía bajando de ciudades y se iban cerrando los teatros. Llegué a ir al carnaval de Venecia y a los dos días se cortó el carnaval. Es como que venía surfeando el coronavirus. La última ciudad que estuve en Italia fue Bologna, donde tomamos el vuelo a Buenos Aires. Ese día ya era tremendo en Italia y acá se empezaba a hablar cada vez más", describió.

Y destacó: "Entonces dije 'tengo que quedarme en mi casa'. No pude saludar a un familiar que está en un geriátrico porque los mayores son pacientes de riesgo. No tengo ningún síntoma, pero existe la posibilidad que uno se asintomático y pueda transmitir el virus".

"Me guardé por decisión mía. Pero hoy me enteré que para los que viajaron a Italia y a otras zonas europeas o China mismo, es obligatoria la cuarentena de dos semanas. A mí me falta una semana y como no tengo trabajo ahora estoy relajado y puedo hacerla. No quiero ponerme en las personas que tiene que cumplir obligaciones, que debe ser un problema. Aunque pienso que tampoco es tan grave y son sólo dos semanas, para evitar algo peor", finalizó Belloso.