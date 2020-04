Carlitos Nair, solidario en tiempos de cuarentena: "Le hago las compras a Zulemita y a mi papá"

A igual que varios famosos, Carlitos Nair contó cómo vive él la cuarentena obligatoria para frenar el avance del coronavirus en el país.

El hijo del ex Presidente, que estuvo preso y también participó de "Gran Hermano Famosos", reveló detalles sobre cómo viene llevando el encierro preventivo.

"Estoy acá, completamente encerrado, como todos.Lo que me dio este encierro es tiempo para cocinar, que es algo que me gusta hacer y que me sale bien. Así que cuando salgo, aprovecho para hacerles compras a mi papá, a Zulema y también para ver qué puedo preparar yo. Voy viendo y pensando qué se me antoja comer. Cuando cocino es el mejor momento del día”, contó Carlitos en una nota con Paparazzi.

LEER MÁS El consejo de Sofi Morandi para hacer un "tapaboca" casero: "Está bueno para concientizar"

“Lo que más angustia me da es no poder juntarnos en familia un sábado o un domingo”, agregó el mediático.

En cuanto a su rutina diaria, Carlitos fue sincero: "Boludeo mucho con la compu y el teléfono, qué voy a hacer… Me entretengo también jugando con los perros. Y además hay otra cosa que me gusta hacer y que tengo como pasatiempo: pinto puertas. Que se yo, a mi me gusta”.

“No podemos juntarnos. Estamos todos respetando la cuarentena a rajatabla. Es una cagada, pero tenemos que hacerlo para preservar nuestra salud, y sobre todo la de ellos”, finalizó.

LEER MÁS El desesperado pedido de María Rosa Fugazot: "Con 77 años soy paciente de riesgo, por eso..."